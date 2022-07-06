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Fenerbahçe'den 5 yıldızlı logo açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 15:19

Fenerbahçe'den 5 yıldızlı logo açıklaması

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2022-2023 sezonunda 5 yıldızlı logo kullanacağına dair bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların 'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

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