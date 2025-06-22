Fenerbahçe'den 85 milyon euro'luk yıldız için resmi atak: Jadon Sancho!

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya giden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı - lacivertliler, futbol direktörlüğü görevine Leverkusen'den Devin Özek'i getirmişti.



Transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş bir haber gündeme geldi.

SANCHO'NUN ŞARTLARI SORULDU



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertliler, bonservisi Manchester United'da bulunan ve geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho'nun şartlarını sordu.