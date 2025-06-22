Fenerbahçe'den 85 milyon euro'luk yıldız için resmi atak: Jadon Sancho!
Transferde henüz sessizliğini koruyan Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho için harekete geçti.
Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya giden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı - lacivertliler, futbol direktörlüğü görevine Leverkusen'den Devin Özek'i getirmişti.
Transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş bir haber gündeme geldi.
SANCHO'NUN ŞARTLARI SORULDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertliler, bonservisi Manchester United'da bulunan ve geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho'nun şartlarını sordu.
NAPOLI DE DEVREDE
Haberin devamında Serie A devi Napoli'nin de İngiliz futbolcuyla görüştüğü belirtildi. Sancho'nun talep ettiği maaşın İtalyan kulübüne fazla geldiği ve indirime gitmemesi halinde Napoli'nin yeni bir hamle yapmayacağı kaydedildi.
Öte yandan Napoli'nin Sancho'dan haber beklediği ve kısa süre içinde durumun netleşeceği ifade edildi.
PERFORMANSI
Konferans Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea'de 42 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 10 asistlik bir performans sergilemişti.
85 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Sancho, 2021 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Manchester United'a transfer olmuştu. Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
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