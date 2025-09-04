Fenerbahçe'den açıklama: Kapasite 65 bine çıkıyor! İşte maliyeti

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Akın, "347 milyon euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon euroya kadar düşürdük." dedi.

Stat projesi hakkında da konuşan Akın, "Kenan Evren arazisinden 50-70 milyon euro gelecek. Buradan gelecek parayla stadımızı büyüteceğiz. 50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır."

STAT İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

Stadyum ismindeki 10 yıllık Ülker dönemi sona ermiş, sarı lacivertliler Chobani ile anlaşma yapmıştı.

Stat güncel ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olarak resmileşmişti.