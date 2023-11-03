Fenerbahçe'den adalet talebi açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda, 10. hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz." denildi.



Divan kurulu toplantısında ligdeki ilk 10 haftalık sürece ilişkin açıklama yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Bir hakemin (Kemal Yılmaz) Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir. Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır. Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."

