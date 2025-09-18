Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı sonrası "Hesap zamanı" paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede hakem kararları tartışma konusu oldu.



Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR VE "HESAP ZAMANI" NOTU

Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.