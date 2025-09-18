NTV.COM.TR

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı sonrası "Hesap zamanı" paylaşımı

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında , sahasında konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kararları tartışma konusu oldu.

Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR VE "HESAP ZAMANI" NOTU

Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

