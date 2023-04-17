Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.
Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2023
Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.
Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz… pic.twitter.com/BOzmQn2QV8