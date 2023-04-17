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Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında yapılan duyuruda ameliyat olacağı açıklandı

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

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, kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır."

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