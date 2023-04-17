Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması: Operasyon başarıyla tamamlandı

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.



Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır."



Yapılan ikinci açıklamada ise, Bayındır'ın başarılı bir bel fıtığı ameliyat geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecinin başladı ifade edildi.

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