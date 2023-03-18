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Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a yeni sözleşme

Fenerbahçe kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a yeni sözleşme

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kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."

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