Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti yine dikiş tutturamadı. Jhon Duran kayıplara karıştı
20.04.2026 13:53
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran.
Fenerbahçe'den devre arasında ayrılan Jhon Duran, transfer olduğu Zenit'te de bekleneni veremedi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, ilk yarının tamamlanmasının ardından takımdan gönderilmişti.
SARAN: “BÜKREŞ'E GİTMEK İSTEMEDİ”
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Kolombiyalı futbolcunun ayrılığıyla ilgili "Sidiki Cherif, hocamızın istediği bir yapıda oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu. Jhon Duran ile iyi olurlar diye düşündük. Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullanmıştı.
RUSYA'DA DA OLMADI
Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen ve devre arasında Zenit'e kiralanan genç futbolcu, Rusya'da da performans gösteremedi.
Jhon Duran, Zenit'e transferi sonrası böyle poz vermişti.
7 MAÇTA OYNADI, AZ SÜRE ALDI, 2 GOL ATABİLDİ
Zenit ile yalnızca 7 resmi maçta forma şansı bulan Duran, sahada toplam 278 dakika kalabilmişti. 22 yaşındaki futbolcu, Rusya Ligi'ndeki Spartak Moskova maçı ve Rusya Kupası'ndaki Dinamo Makhachkala maçında 1'er gol attı.
Ligde son olark 22 Mart'ta 3 dakika forma giyen Duran, kupada ise 8 Nisan tarihinde 62 dakika süre almıştı.
Jhon Duran, ligdeki Samara ve Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya alınmazken Krasnodar karşılaşmasının kadrosunda yer almış ancak süre alamamıştı.
Jhon Duran.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 21 resmi maçta boy gösteren hücum oyuncusu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.
Duran, sarı-lacivertlilerle 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'de yaşadığı gol sevinci.