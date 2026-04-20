Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti yine dikiş tutturamadı. Jhon Duran kayıplara karıştı

Fenerbahçe 'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, ilk yarının tamamlanmasının ardından takımdan gönderilmişti.

SARAN: “BÜKREŞ'E GİTMEK İSTEMEDİ”

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Kolombiyalı futbolcunun ayrılığıyla ilgili "Sidiki Cherif, hocamızın istediği bir yapıda oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu. Jhon Duran ile iyi olurlar diye düşündük. Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA 'DA DA OLMADI

Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen ve devre arasında Zenit'e kiralanan genç futbolcu, Rusya'da da performans gösteremedi.