Fenerbahçe'den Arda Güler'e yüksek zamlı yeni sözleşme

Fenerbahçe, Arda Güler'i en az 1 sezon daha takımda kalması için yoğun çaba harcıyor.



Bir süredir Arda'nın ailesiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, milli takımdan dönen 18 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelerek yüksek zamlı yeni sözleşme önerecek.



Mevcut kontrattaki 17.5 milyon euroluk çıkış maddesinin de revize edilmesi planlanıyor.



Genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini sürdürmesi için özel destek talepleri de kulüp tarafından karşılanacak.



Yönetim, takımın başına geçecek yeni teknik direktöre Arda'nın sezon boyunca takımın başrol oyuncularından biri olması gerektiğini vurgulayacak.



Güler'in talipleri de her geçen gün artıyor. Ajax, Paris Saint Germain, Bayern Münih, Liverpool, Newcastle United ve Borussia Dortmund'tan sonra Sevilla ile Benfica da 18 yaşındaki yıldız için sıraya girdi.



Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ergin Ataman'dan Panathinaikos'a 2 yıllık imza Haberi Görüntüle