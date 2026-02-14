Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar, Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı ayrıntısı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kritik Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.



Maçın ardından sarı lacivertlilerin resmi hesabından peş peşe üç paylaşım geldi. Birinde Tedesco'ya vurgu yapılırken duvardaki Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı tabloları dikkati çekti.



İkinci paylaşımda ise Sevgililer Günü göndermesi yapılırken üçüncü paylaşımda ise Talisca'nın balık tuttuğu bir görsel yayınlandı.



TEDESCO'YA VURGU YAPILAN PAYLAŞIM