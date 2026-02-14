Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar, Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı ayrıntısı

14.02.2026 23:16

Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu kutlaması

Batuhan Durmuş

Trabzonspor'u derbide 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar geldi. Paylaşımlardan birinde Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı ayrıntısı dikkati çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kritik Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Maçın ardından sarı lacivertlilerin resmi hesabından peş peşe üç paylaşım geldi. Birinde Tedesco'ya vurgu yapılırken duvardaki Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı tabloları dikkati çekti.

İkinci paylaşımda ise Sevgililer Günü göndermesi yapılırken üçüncü paylaşımda ise Talisca'nın balık tuttuğu bir görsel yayınlandı.

TEDESCO'YA VURGU YAPILAN PAYLAŞIM

FENERBAHÇE'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ GÖNDERMESİ

TALİSCA'NIN BALIK TUTTUĞU GÖRSEL