Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyet: "Kim transfer ettiyse eline sağlık"

"KİM TRANSFER ETTİYSE ELİNE SAĞLIK" Fenerbahçe kazanmayı sonuna kadar hak etti. Ancak UEFA bu kadar sıkı bir maça bu kadar kötü bir hakemi nasıl gönderdi inanılır gibi değil. Uzun yıllardır Avrupa’da Ivan Bebek’ten beri bu kadar kötü bir hakem görmedim. Muhtemelen ilk yarıda Alvarez’e yapılan harekete kırmızı vermediği için ya emekli edilir ya da VAR’a oturtulur. Bir de Fenerbahçeliler adına yazıyorum. Her kim Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ettiyse eline, ayağına, bileğine sağlık. (Halil Özer - Milliyet)

"TEDESCO'YA TAM NOT"



İsmail ve Alvarez inanılmaz mücadele ettiler. İsmail için en önemli sorun hiç kendisine sakatlık problemi yaşanacak pozisyonlardan sakınmaması. Biraz daha hırsını rölantiye almalı. Skriniar hakikaten büyük deneyim, Tedesco'nun değişiklikleri de yerindeydi. Girenler de zaten son bölümde faydalı oldular.

Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim. (Ömer Üründül - Sabah)



"KOŞMAYI ÖĞRETTİ"



Tedesco'nun Fred'i kesmesine şaşmamalı. UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birini yenmek hem değerli hem de başka hayaller kurduruyor. İnanın bu kadro kalitesiyle kupayı almak hiç zor değil. Tedesco'nun yeniden koşmayı öğrettiği bu takım sanki yüzleri güldürecek. (Emre Bol - Fotomaç)



"TAKIMLARINI HER ZAMAN YAKABİLİRLER"



Önce Asensio ve Nene’yi dışarı alıp Oğuz Aydın ve Szymanski’yi sahaya sürdü. Değişiklikler pek işe yaramadı. Sonra Talisca ve uzun bir aradan sonra Duran’ı oyuna sokup gönül aldı. Kim ne derse desin Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet Fenerbahçe’ye hem Avrupa hem Süper Lig yolunda büyük doping olur. Alvarez, Brown ve Oosterwolde kartlar konusunda takımlarını her zaman yakabilirler, hatırlatalım. (Faik Çetiner - Fanatik)