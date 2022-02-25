Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti.



Eden Arena'da oynanan maça etkili başlayan Slavia Prag, 19. dakikada Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 27. dakikada Sor ile farkı 2'ye çıkardı. Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın şık golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıya da oldukça baskılı başlayan Slavia Prag, 63. dakikada Sor'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, 90. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.



İlk maçta da rakibine aynı skorla yenilen Fenerbahçe ise organizasyondan elendi.

