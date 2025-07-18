Fenerbahçe'den ayrılan 39 yaşındaki Dzeko: Kenara atılacak bir oyuncu değilim

Fenerbahçe sonrası kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek olan Edin Dzeko, takımı Fiorentina'nın imza töreninde konuştu.



Dzeko, "Yaş önemli değil. Ben, kenara atılacak bir oyuncu değilim. Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bu çalışmaların karşılığını alacağız." dedi.

"BİR TAKIMDA HER ZAMAN GENÇ VE DENEYİMLİ OYUNCULAR OLMALI"



Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki yıldız golcü sözlerini şöyle sürdürdü:



"iorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Son yıllarda olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardım etmek için Fiorentina'dayım. Bence bir takımda her zaman genç ve deneyimli oyuncular olmalı. Birbirimize yardım edeceğiz."



Fenerbahçe, formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 46 gol-18 asistlik bir performans sergilemişti.