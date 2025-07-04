Fenerbahçe'den ayrılan, Beşiktaş'a gitmeyen Osayi-Samuel'in yeni takımı resmen belli oldu!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la anlaşması son anda bozulan Osayi-Samuel, resmi imzayı attı.
Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in de sözleşmesi sona ermişti.
Sarı - lacivertlilerin kontrat uzatmama kararı almasının ardından yeni takım arayışlarına başlayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş'la masaya oturmuştu.
TRANSFERİ SON ANDA DURMUŞTU
Siyah - beyazlılarla anlaşan ve imza aşamasına kadar gelen Osayi-Samuel'in transferi son dakikada durdurulmuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.
YENİ ADRESİ AÇIKLANDI
Siyah - beyazlılarla anlaşması son anda bozulan deneyimli futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu.
3 YILLIK İMZAYI ATTI
İngiltere Championship ekibi Birmingham City, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
PERFORMANSI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asist yapmıştı.
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