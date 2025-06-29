Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'e ret: Maaşı fazla geldi

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için futbolda yeni bir yapılanmaya gitmişti.



Sarı - lacivertlilerde takım kaptanlarından Dusan Tadic'in sözleşmesi yenilenmemiş ve Sırp futbolcuya veda edilmişti.



Yunan basınının haberine göre Tadic, menajerler tarafından Panathinaikos'a önerildi.



Yunan devinin, yıllık 4 milyon euro'luk talebi nedeniyle tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakmadığı belirtildi.



Avrupa'da kalmak isteyen Tadic'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 29 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.