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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'e ret: Maaşı fazla geldi

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'e ret: Maaşı fazla geldi

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan , gelecek sezon için futbolda yeni bir yapılanmaya gitmişti.

Sarı - lacivertlilerde takım kaptanlarından Dusan Tadic'in sözleşmesi yenilenmemiş ve Sırp futbolcuya veda edilmişti.

Yunan basınının haberine göre Tadic, menajerler tarafından 'a önerildi.

Yunan devinin, yıllık 4 milyon euro'luk talebi nedeniyle tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

Avrupa'da kalmak isteyen Tadic'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 29 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.

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