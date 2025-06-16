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Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı belli oldu: 38 yaşında 91 milyon TL

Fenerbahçe'ye veda eden Dzeko, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı belli oldu: 38 yaşında 91 milyon TL

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, yeni takımına imza atıyor.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Fiorentina, tecrübeli golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için prensipte anlaşma sağladı.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

38 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro maaş (Yaklaşık 92 milyon TL) teklif edildi. Anlaşmada performansa dayalı bonuslar da var.

Daha önce Bologna ile görüşen yıldız golcünün transferinin önümüzdeki günlerde Fiorentina tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

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