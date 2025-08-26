Fenerbahçe'den ayrıldı, performansı zirveye çıktı: Gol krallığına koşuyor

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro, yeni takımında performansını zirveye çıkardı.



Meksika ekiplerinden San Luis'e transfer olan 33 yaşındaki forvet, yeni sezona hızlı başladı.

ÜLKE ONU KONUŞUYOR



Pedro, ligde ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. San Luis, ligin ilk 6 haftasında 9 gol atarken, bu gollerin 6'sı Pedro'dan geldi.

Gol krallığında zirvede yer alan futbolcunun bu başarısı Meksika basınında manşetlere çıktı.

