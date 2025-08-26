Fenerbahçe'den ayrıldı, performansı zirveye çıktı: Gol krallığına koşuyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro küllerinden doğdu. Brezilyalı yıldız yeni takımında yükselen bir performansa imza attı.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro, yeni takımında performansını zirveye çıkardı.
Meksika ekiplerinden San Luis'e transfer olan 33 yaşındaki forvet, yeni sezona hızlı başladı.
ÜLKE ONU KONUŞUYOR
Pedro, ligde ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. San Luis, ligin ilk 6 haftasında 9 gol atarken, bu gollerin 6'sı Pedro'dan geldi.
Gol krallığında zirvede yer alan futbolcunun bu başarısı Meksika basınında manşetlere çıktı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
3 yıl önce Cagliari'den 4.6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Pedro, Fenerbahçe'de 20 Süper Lig maçında 4 gol kaydemişti.
Pedro, bir sezon sonra Gremio'ya kiralanmıştı. Ardından Hull City'ye transfer sonrasında Meksika'nın yolunu tutmuştu.
