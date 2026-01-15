Fenerbahçe'den ayrıldı, Süper Lig ekibine gidiyor

Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmesinin ardından Türkiye Kupası'nda da Beyoğlu Yeni Çarşı'yı da mağlup eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Kadrosuna ses getiren takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a, kadro dışı konumunda bulunan İrfan Can Kahveci'yi ise Kasımpaşa'ya kiralayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

CENK TOSUN İLE YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, kadro dışı olan Cenk Tosun ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla sözleşme feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı.