Fenerbahçe'den ayrıldı, Süper Lig ekibine gidiyor
15.01.2026 17:00
NTV - Haber Merkezi
Ara transferin hızlı ekibi Fenerbahçe'de kadroya takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılan isimler de netleşiyor.
Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmesinin ardından Türkiye Kupası'nda da Beyoğlu Yeni Çarşı'yı da mağlup eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Kadrosuna ses getiren takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.
Kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a, kadro dışı konumunda bulunan İrfan Can Kahveci'yi ise Kasımpaşa'ya kiralayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.
CENK TOSUN İLE YOLLAR AYRILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, kadro dışı olan Cenk Tosun ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla sözleşme feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun.
KASIMPAŞA YOLCUSU
Fenerbahçe'den ayrılığı netleşen golcü oyuncunun, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.
Cenk Tosun'un Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı öne sürülmüştü.
Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.