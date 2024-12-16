Fenerbahçe'den Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın açıklaması: Brezilyalı futbolcu sezonu kapattı

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan oyuncuların sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

Becao sezonu kapatırken, Livakovic ve Oğuz Aydın en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.



Elde edilen sonuçlara göre;



Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,



Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,



Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.



Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

