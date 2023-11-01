Fenerbahçe'den Becao ve Fred açıklaması: Ne kadar forma giyemeyecekler?

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında sakatlanan Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Rodrigo Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması tespit edildiği bildirildi. Becao'nun yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Kasığında 2. derece yırtık tespit edilen Fred ise yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalacak.

Trabzonspor maçında Samet-Oosterwolde ikilisinin stoper hattığını oluşturması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.



Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.