Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer açıklandı: Cengiz Ünder resmen ayrıldı!
Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferini açıkladı.
Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı için geri sayım sürerken, transfer gelişmeleri de devam ediyor.
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."
BEŞİKTAŞ DA DUYURDU
Beşiktaş'ın transfer açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.
Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
OPSİYON BEDELİ
Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu ve "mecburi alım şartının" bulunmadığı öğrenildi.
Ayrıca kulüplerin, oyuncunun maaşını bölüşeceği bilgisine ulaşıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen 28 yaşındaki Ünder, sarı-lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 9 gol-7 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Beşiktaş
- Cengiz Ünder
- Fenerbahçe