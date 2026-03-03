Fenerbahçe'den bilet kampanyası, yüzde 50 indirim yapılacak

Fenerbahçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20.00’de Samsunspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında, kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlara özel yüzde 50 indirimli bilet satacak.

Fenerbahçe'nin kampanya duyurusuna göre satış takvimi şöyle:

"3 Mart (Bugün): Kongre ve Temsilci Üye kadın taraftarlarımız için öncelikli satışlar başlayacaktır.

4 Mart (Yarın) Saat 11.00: Taraftarkart ve Fenerpara sahibi kadın taraftarlarımız için satışlar başlayacaktır.

5 Mart: Genel satışla birlikte tüm kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlarımız indirimden faydalanabilecektir.

Öğrenci İndirimi Şartları:

Yaş Aralığı: 8 yaşından gün almış ve 30 yaşını doldurmamış (7 Mart 1996 – 8 Mart 2018 arası doğumlu) taraftarlarımız.

Belge: Bilet alımı sırasında geçerli bir öğrenci kimliği ibraz zorunludur.

2. Genel Kurallar (Kadın, Çocuk ve Öğrenci):

Satış Noktası: İndirimli biletler SADECE Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton tarafındaki Passo gişesinden kimlik ibrazıyla alınabilir.

Passolig: Fenerbahçe logolu ve e-bilet süresi geçerli bir Passolig kart sahibi olmak zorunludur.

Limit & Transfer: Alımlar bireyseldir (Kişi başı 1 bilet). Bu biletler transfere kapalıdır.

Kontenjan: İndirimli biletler her kategori için belirlenen sınırlı kontenjan dahilindedir.

İndirimli Fiyatlar;

Kuzey Tribün 750,00 TL

Fenerium Üst I Blok 1.350,00 TL

Fenerium Üst H Blok 1.500,00 TL

Fenerium Alt I Blok 2.975,00 TL

Fenerium Alt H Blok 3.425,00 TL

Fenerium Alt G Blok 4.100,00 TL

Fenerium Alt F Blok 4.650,00 TL