Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha: Gündemdeki isim Edson Alvarez

Jose Mourinho’nun özel talebiyle West Ham United forması giyen Alvarez için sarı-lacivertliler resmi temaslara başladı.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe’nin yanı sıra eski kulübü Ajax ve iki farklı Avrupa ekibinin de deneyimli futbolcu için devrede olduğu kaydedildi.



27 yaşındaki Alvarez’in şu an gelen teklifleri incelediği ve kesin kararını henüz vermediği ifade ediliyor.



Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev yapan Meksikalı orta saha, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.



EDSON ALVAREZ KİMDİR?



Futbol dünyasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Edson Omar Álvarez Velázquez, 24 Ekim 1997 tarihinde Meksika’nın Tlalnepantla de Baz kentinde dünyaya geldi. Orta saha ve stoper mevkilerinde görev alabilen çok yönlü bir futbolcu olan Edson Alvarez, hem kulüp takımlarında hem de Meksika Milli Takımı’nda sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.



Futbola Meksika’nın köklü kulüplerinden Club América altyapısında başlayan Alvarez, kısa sürede yeteneğiyle öne çıktı. 2016 yılında A takıma yükselen oyuncu, Amerika formasıyla önemli başarılar elde etti ve genç yaşında istikrarlı bir performans sergiledi.



Gösterdiği çıkış, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2019 yılında Hollanda’nın dev kulübü Ajax ile sözleşme imzalayan Alvarez, burada hem Eredivisie şampiyonlukları yaşadı hem de Şampiyonlar Ligi tecrübesi edindi. Defansif orta saha rolündeki sert ve mücadeleci futboluyla kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri oldu.



2023 yazında ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a transfer oldu. İngiliz ekibinde de düzenli forma şansı bulan Alvarez, Ada futboluna uyum sağlayarak takımın orta sahadaki en önemli sigortalarından biri haline geldi.



Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nda da uzun süredir görev yapıyor. 2017 yılında ilk kez milli formayı giyen Alvarez, CONCACAF Gold Cup şampiyonlukları yaşadı ve Katar 2022 Dünya Kupası dahil olmak üzere birçok büyük turnuvada ülkesini temsil etti.