Fenerbahçe'den Bonucci atağı

Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

Sport Italia'nın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Bonucci'nin Roma'nın da ana hedefinde olduğu belirtildi.

Sezon başında Juventus'tan Union Berlin'e transfer olan İtalyan defans bu sezon 10 maçta Alman ekibin formasını giyerken 1 gol kaydetti.