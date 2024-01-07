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Fenerbahçe'den Bonucci atağı

Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'yi yakın takibe aldı. İtalyan stoperin transferinde Roma'nın da devrede

Fenerbahçe'den Bonucci atağı

Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmak isteyen , çalışmalarına devam ediyor.

Sport Italia'nın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Bonucci'nin Roma'nın da ana hedefinde olduğu belirtildi.

Sezon başında Juventus'tan Union Berlin'e transfer olan İtalyan defans bu sezon 10 maçta Alman ekibin formasını giyerken 1 gol kaydetti.

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