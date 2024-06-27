Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilere transfer olmaya hazırlanıyor.

Akşam'ın haberine göre, milli futbolcunun bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'de kalmak istediği öne sürüldü.

Ancak Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca başkent ekibini çalıştıran Diego Simone'nin Çağlar'ı kadroda düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe cephesi bu durumu koz olarak kullanarak transferi 5-6 milyon euro bandında bitirmeyi hedefliyor.

28 yaşındaki futbolcunun Jose Mourinho ile çalışmayı çok istediğinin de altı çizildi.