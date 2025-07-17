Fenerbahçe'den çifte bomba: İki yıldız birden İstanbul'a geliyor!
Yaz transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, iki yıldız ismi daha İstanbul'a getiriyor.
Süper Lig ve Avrupa'da gelecek sezona mutlak başarı parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu sürdürüyor.
Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de iki yıldız ismin daha transferinde sona yaklaşıldı.
SKRINIAR'DA MUTLU SON
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ortasında kiralık olarak transfer ettiği Milan Skriniar'ın bonservisini alıyor.
Performansıyla taraftarların büyük beğenisini toplayan başarılı futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, PSG ile son ayrıntıları görüştüğü öğrenildi.
BONSERVİSİ VE MAAŞI
Fransız basını, Skriniar'ın bonservisinin 10+2 milyon euro olacağını iddia etti. Ayrıca Slovak stoper ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Deneyimli futbolcunun yıllık maaşının 10 milyon euro civarında olmasının beklendiği öne sürüldü.
ASENSIO DA TAMAM
Fenerbahçe'nin bir diğer transfer bombası ise yine PSG'de forma giyen Marco Asensio...
Oyuncu ve kulübüyle her şartta anlaşan sarı-lacivertlilerin bu transferinde teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girdiği iddia edildi.
JOSE MOURINHO İKNA ETTİ
Sport'un haberinde Portekizli çalıştırıcının Türkiye'ye gelmeye isteksiz olan Asensio ile yaptığı görüşme sonrasında oyuncuyu ikna ettiği belirtildi.
Haberin devamında Asensio için toplam 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek olan Fenerbahçe'nin, oyuncuya da 10-11 milyon euro bandında yıllık maaş vereceği yazıldı.
İSTANBUL'A GELİYORLAR
İki futbolcunun da 1 hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor.
Öte yandan Jose Mourinho'nun her iki ismin de kısa süre içinde Portekiz kampına yetiştirilmesi için istekte bulunduğu aktarıldı.
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