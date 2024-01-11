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Fenerbahçe'den Crespo açıklaması

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Crespo açıklaması

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'den Miguel Crespo'nun sağlık durumu hakkında açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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