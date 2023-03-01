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Fenerbahçe'den deplasman yasağı kararıyla ilgili başvuru

Fenerbahçe, deplasman yasağı kararı ile ilgili, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den deplasman yasağı kararıyla ilgili başvuru

, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıkladı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto 'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin internet sitesinden, "Bu karar kabul edilemezdir" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Ardından Kayserispor cephesi ise alınan kararın doğru ve yerinde olduğunu savunarak yazılı bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"Türk tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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