Fenerbahçe'den derbi açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, futbolda sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.



Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda faaliyet raporlarını üyelere aktarmak için kürsüye gelen Kızılhan, kulübün eski kaptanlarından Oğuz Çetin'e geçmiş olsun diyerek sözlerine başladı.

DERBİ AÇIKLAMASI



Futbol takımının son dönemde yükselişte olduğunun altını çizen Burak Çağlan Kızılhan, şunları söyledi:



"Erkek futbol takımımızın, camiamız inandığında, kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde, yaptığımız yeni transferlerimizle hedeflerimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize yürekten inanıyoruz. Perşembe günü Anderlecht karşısındaki galibiyetin özgüveniyle, rövanşta da istediğimiz sonucu alıp inşallah üst tura yükseleceğiz. Bu duygularla yarın sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza da yarın oynayacakları Türkiye Kupası finalinde başarılar diliyorum. Ayrıca haftaya oynanacak derbi maçta milyonlarca taraftarlarımız ekran başında, 2500'e yakın taraftarımız da statta susmadan, durmadan takımımızı destekleyecek ve Allah'ın izniyle galip geleceğiz."