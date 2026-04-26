Fenerbahçe'den derbi sonrası olay açıklama. "Kararlar alacağız"
26.04.2026 23:22
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları.
Derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de yönetimden maç sonu açıklama geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta oynanan derbiden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Bu skorun ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ"
Torunoğulları yaptığı açıklamada, "’Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; ‘Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.