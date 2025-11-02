Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste göndermeler: "Üç" tezahüratı ve Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi
Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a üst üste göndermeler yapıldı.
"2 AVANS 3'TE BİTER"
İlk olarak maçın bitiş düdüğüyle birlikte İsmail Yüksek, Marco Asensio ve skorun yer aldığı görselde "2 avans 3'te biter" ifadesinin yer aldığı paylaşım yapıldı.
"TARAFTARIN 3 DİYE BAĞIRMASIYLA TERSİNE DÖNDÜ"
Sonrasında Fenerbahçe'nin İngilizce sayfasından Jhon Duran'ın gol vuruşu ve sevincinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak "Beşiktaş taraftarlarının "3! 3! 3!" diye bağırmaya başlamasıyla maç tersine döndü." notu düşüldü.
FATİH SULTAN MEHMET BENZETMESİ
Daha sonra ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği görsel paylaşılarak "Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz." ifadeleri gönderide yer aldı.
- Etiketler :
- Domenico Tedesco
- Beşiktaş
- Fenerbahçe