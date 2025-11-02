Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste göndermeler: "Üç" tezahüratı ve Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi

"2 AVANS 3'TE BİTER" İlk olarak maçın bitiş düdüğüyle birlikte İsmail Yüksek, Marco Asensio ve skorun yer aldığı görselde "2 avans 3'te biter" ifadesinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Sonrasında Fenerbahçe 'nin İngilizce sayfasından Jhon Duran'ın gol vuruşu ve sevincinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak " Beşiktaş taraftarlarının "3! 3! 3!" diye bağırmaya başlamasıyla maç tersine döndü." notu düşüldü.

FATİH SULTAN MEHMET BENZETMESİ

Daha sonra ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği görsel paylaşılarak "Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz." ifadeleri gönderide yer aldı.

