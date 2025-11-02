NTV.COM.TR

Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste göndermeler: "Üç" tezahüratı ve Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi

Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a üst üste göndermeler yapıldı.

"2 AVANS 3'TE BİTER"

İlk olarak maçın bitiş düdüğüyle birlikte İsmail Yüksek, Marco Asensio ve skorun yer aldığı görselde "2 avans 3'te biter" ifadesinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste göndermeler: "Üç" tezahüratı ve Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi - 1 Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı "Avans" paylaşımı

"TARAFTARIN 3 DİYE BAĞIRMASIYLA TERSİNE DÖNDÜ"

Sonrasında 'nin İngilizce sayfasından Jhon Duran'ın gol vuruşu ve sevincinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak " taraftarlarının "3! 3! 3!" diye bağırmaya başlamasıyla maç tersine döndü." notu düşüldü.

Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste göndermeler: "Üç" tezahüratı ve Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi - 2 Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım

FATİH SULTAN MEHMET BENZETMESİ

Daha sonra ise Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği görsel paylaşılarak "Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz." ifadeleri gönderide yer aldı.

Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste göndermeler: "Üç" tezahüratı ve Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesi - 3 Fenerbahçe'nin maç sonunda teknik direktör Tedesco için Fatih Sultan Mehmet benzetmesiyle paylaşımı

