Fenerbahçe'den derbiye yabancı hakem için resmi başvuru

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası sezonun en önemli mücadelesine sahne olacak.

Zirvede yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'taki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Gözler ise dev derbinin hakemi için TFF'ye çevrilmiş durumda.

YABANCI HAKEM İÇİN RESMİ BAŞVURU

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulunacağı kaydedildi.

Haberde sarı-kırmızılıların yabancı hakem istemediğinden dolayı federasyona bir başvuruda bulunmayacağı vurgulandı.

TFF ise en önemli kriteri her iki takımın da resmi bir başvuru yapmasına bağlıyor.

Önümüzdeki günlerde derbinin yerli veya yabancı bir hakem tarafından yönetileceği belli olacak.