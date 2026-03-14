Fenerbahçe'den Devin Özek ve Tedesco kararı

Şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği belli oldu.



Süper Lig'de 2-0lık Karagümrük yenilgisi sonrası acil durum toplantısı ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.



ÖZEK VE TEDESCO İLE GÖRÜŞME



Fenerbahçe yönetimi bugün bir kez daha bir araya geldi. Sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Tedesco ile görüşme yapıldı. Tedesco ve Özek kulüp binasından ayrıldı. Yönetim kurulu toplantısı da sona erdi.

YOLA DEVAM KARARI



Toplantının ardından Sadettin Saran kameralar karşısına geçti. Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le devam edileceğini açıkladı.



Saran şu ifadeleri kullandı:



“Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi.”