Fenerbahçe'den Devin Özek ve Tedesco kararı
14.03.2026 15:31
Son Güncelleme: 14.03.2026 19:57
Domenico Tedesco
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le devam edileceğini açıkladı.
Şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği belli oldu.
Süper Lig'de 2-0lık Karagümrük yenilgisi sonrası acil durum toplantısı ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.
ÖZEK VE TEDESCO İLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe yönetimi bugün bir kez daha bir araya geldi. Sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Tedesco ile görüşme yapıldı. Tedesco ve Özek kulüp binasından ayrıldı. Yönetim kurulu toplantısı da sona erdi.
YOLA DEVAM KARARI
Toplantının ardından Sadettin Saran kameralar karşısına geçti. Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le devam edileceğini açıkladı.
Saran şu ifadeleri kullandı:
“Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi.”
Saran başkan seçildikten sonra Tedesco ile yoluna devam etmişt
"BAŞARI ODAKLIYIZ"
Saran, başkan seçildiğinde "Sonuçlar ne olursa olsun bu sezonu Tedesco ile devam edeceğiz diyor musunuz?" sorusuna cevap vermişti.
Saran soruyu, "Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız, onun için öyle bir şey demiyoruz." diyerek yanıtlamıştı.