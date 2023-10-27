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Fenerbahçe'den Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets ile dün oynanan maçta sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama

  • Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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