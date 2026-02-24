Fenerbahçe’den dört futbolcu için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikler sonucunda;



•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."



A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün 3-4 hafta, Ederson ile Jayden Oosterwolde'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



KASIMPAŞA MAÇINA DEVAM EDEMEDİLER



Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın ardında dün akşam oynanan Kasımpaşa maçında iki sakatlık daha yaşanmıştı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan takım kaptanı Çağlar Söyüncü, 23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağını savuşturduktan sonra sağ arka adalesini tuttu.

Saha kenarına değişiklik işaretinde bulunan deneyimli savunmacı, bir süre daha kendisini denedikten sonra devam edemedi.



Fenerbahçe'de maç içinde sakatlanan bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu. Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın 40. dakikasında bacağını tutarak kendisini yere bıraktı ve oyundan alındı.