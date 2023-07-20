Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e çağrı: "Gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medicana ile düzenlenen sağlık sponsorluğu anlaşmasında 1959 öncesi şampiyonlukların gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, "20 senedir gündeme gelmeyen konuyu şimdi gündeme getiriyorsunuz. Bu işin noktası konmuş. TFF'nin aldığı son karar son derece hukuksuz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e Nisan 2021'de yapılan davet yinelendi.

"TÜM GERÇEKLERİ KONUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada, "Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine;



Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek’e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor; Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!" ifadeleri yer aldı.