Fenerbahçe'den Edin Dzeko kararı: 1 yıl daha
Transfer döneminde kadrosuna birçok önemli ismi katan Fenerbahçe; takımda bulunan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in sözleşmesini de uzatmıştı. Sarı - lacivertliler takım kaptanı Edin Dzeko'yla da masaya oturmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - lacivertliler; Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ohnjen Mimovic'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe ayrıca iç transferde de İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in sözleşmelerini uzatmıştı.
DZEKO İLE MASAYA OTURULACAK
Sarı - lacivertlilerde sezon sonunda mukavelesi bitececek olan Edin Dzeko'nun geleceği merak ediliyordu. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, bir ay sonra 39 yaşına girecek olan yıldız futbolcu ve menajeriyle masaya oturacak.
SÖZLEŞME SÜRESİ
Bu sezon çıktığı 38 resmi maçta 18 gol - 7 asistlik bir performans sergileyen Dzeko için Fenerbahçe'nin 2026'nın yazına kadar sözleşme teklif edeceği ifade edildi.
Sarı - lacivertlilerin kaptanının da ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin oladığı ve takımda kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Edin Dzeko
- Fenerbahçe