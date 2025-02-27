Fenerbahçe'den Edin Dzeko kararı: 1 yıl daha

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışında bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - lacivertliler; Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ohnjen Mimovic'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe ayrıca iç transferde de İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in sözleşmelerini uzatmıştı.

DZEKO İLE MASAYA OTURULACAK



Sarı - lacivertlilerde sezon sonunda mukavelesi bitececek olan Edin Dzeko'nun geleceği merak ediliyordu. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, bir ay sonra 39 yaşına girecek olan yıldız futbolcu ve menajeriyle masaya oturacak.