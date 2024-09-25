Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: Milli takım hocası kimliğine yakışmıyor

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a ilk tepki geldi.



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

ATAMAN'DAN ÖZÜR

Ataman, Fenerbahçe'den özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:



"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım Fenerbahçe camiasından özür dilerim."



NE OLMUŞTU?



Ataman, basketbolda Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulunmuştu.



Ataman’ın oğlu Sarp Ataman ise yaptığı paylaşımla Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 5-0 mağlup ettiği derbiyi işaret eden bir göndermede bulundu.