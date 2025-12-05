Fenerbahçe'den EuroLeague yönetimine tepki, "Panathinaikos nasıl oynuyor?"

"SATRANÇTA DA İYİYİZDİR"

Bu akşam oynanacak olan Panathinaikos maçının da takipçisi olacaklarını belirten Ciritçi, "Maçın cumartesi oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiacos- AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos -Valencia maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiacos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague’e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir." diyerek sözlerini sonlandırdı.

"FENERBAHÇE HÜKMEN GALİP GELMELİ"

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da alınan karar sebebiyle EuroLeague'e tepki gösterdi. Yunan iş insanı, şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Acaba Fenerbahçe için hükmen galibiyet kararı verecekler mi? Bunu merak ediyorum. Yoksa hava koşullarını bahane mi edecekler. Hava durumu hiç de aşırı değil. Bu durum sadece yeterince yatırım yapmayan takımlarda yaşanıyor. Yönetmelikler açık, hükmen galibiyet konusunda iyimserim. Bekleyip görelim."

KARŞILAŞMANIN TARİHİ BELİRSİZ

Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmasının ne zaman oynanacağı ise henüz duyurulmadı.