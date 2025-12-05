Fenerbahçe'den EuroLeague yönetimine tepki, "Panathinaikos nasıl oynuyor?"
05.12.2025 16:51
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi, Olympiakos maçının ertelenmesinden dolayı EuroLeague'e tepki gösterdi.
Sezon öncesinde planlanan fikstüre göre dün akşam yani 4 Aralık 2025 gününde Olympiakos-Fenerbahçe maçının oynanması gerekiyordu.
Ancak ülkede etkili olan sağanak yağışın ardından Barış ve Özgürlük Salonu'nun çatısı su almaya başladı. EuroLeague yönetimi de bu durum sebebiyle karşılaşmayı tatil etti.
Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi, bu karara tepki gösterdi.
"KARAR YUNAN HÜKÜMETİNİN"
Fenerbahçe'de basketbol şube sorumlusu olarak görev yapan Ciritçi, FB TV'de katıldığı programda şunları söyledi: “Maçtan iki saat önce EuroLeague yetkilileri bize, ‘Maçın olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan hükümetinin almış olduğu güvenlik kararı sebebiyle iptal edildiğini ve ileri bir tarihe ertelendiğini” söyledi. Biz de harekete geçtik ve tüm yetkililerle görüştük. En azından maçın yarın (bugün) oynanması ile ilgili öneride bulunduk. Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiacos- Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Ki geçmişte bu tür majör durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var. Türkiye’den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var.”
Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritçi.
"SATRANÇTA DA İYİYİZDİR"
Bu akşam oynanacak olan Panathinaikos maçının da takipçisi olacaklarını belirten Ciritçi, "Maçın cumartesi oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiacos- AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos -Valencia maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiacos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague’e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir." diyerek sözlerini sonlandırdı.
"FENERBAHÇE HÜKMEN GALİP GELMELİ"
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da alınan karar sebebiyle EuroLeague'e tepki gösterdi. Yunan iş insanı, şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Acaba Fenerbahçe için hükmen galibiyet kararı verecekler mi? Bunu merak ediyorum. Yoksa hava koşullarını bahane mi edecekler. Hava durumu hiç de aşırı değil. Bu durum sadece yeterince yatırım yapmayan takımlarda yaşanıyor. Yönetmelikler açık, hükmen galibiyet konusunda iyimserim. Bekleyip görelim."
KARŞILAŞMANIN TARİHİ BELİRSİZ
Olympiakos-Fenerbahçe karşılaşmasının ne zaman oynanacağı ise henüz duyurulmadı.
Olympiakos'un sportif direktörü Christos Bafes, Barış ve Özgürlük Salonu'nun yenilenmesi için hükümetten izin aldıklarını duyurmuştu.