Fenerbahçe'den Francesco Totti açıklaması
09.11.2026 14:51
Francesco Totti, futbolculuk kariyerine başladığı Roma'dan başka hiçbir kulübe transfer olmamıştı.
Fenerbahçe, Francesco Totti'nin futbol yapılanmasında görev alacağına dair iddialara yönelik açıklama yayımladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'nin, Fenerbahçe'nin futbol aklı olacağına dair iddia, sarı-lacivertliler tarafından yalanlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz." denildi.