Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için alkış ve yemek kararı

Fenerbahçe, derbide şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı alkışlamayacak.



Bu kararın temelinde sezon boyunca Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık olduğu aktarıldı.

YEMEK DAVETİNİ DE GERİ ÇEVİRDİLER

2007'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Galatasaray'a konuk olduğu maçta yaşananlar da sarı-lacivertli yönetimin aldığı kararda etkili oldu. Bu mücadele sahaya atılan yüzlerce su şisesi nedeniyle 'Sulu derbi' olarak tarihe geçmişti.

Sarı-lacivertli yönetim, başkan Dursun Özbek'ten gelen maç öncesi yemek davetini de geri çevirdi.