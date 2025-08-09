Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası tepki: "Rezalet, hesap sorulmalı!"

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla birlikte başladı.



Gaziantep'te oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Eren Elmalı ve 12 ile 45+12. dakikalardaki penaltılarla Barış Alper Yılmaz kaydetti.



Gaziantep FK'da kaleci Burak Bozan, 65. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.



Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.



TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.



Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

