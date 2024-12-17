Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor maçının ardından yayınladığı mesajda sarı kırmızılar için "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçla ilgili açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
“Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"
2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 17, 2024
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın… pic.twitter.com/lm8yE2Hpad
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