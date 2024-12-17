Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçla ilgili açıklama yayınladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”



16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:



-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!



-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!



-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!



-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!



-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!



-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!



-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!



Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

“Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle



Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"