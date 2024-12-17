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Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor maçının ardından yayınladığı mesajda sarı kırmızılar için "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

, 'ın 'u 4-3 mağlup ettiği maçla ilgili açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
“Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

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