Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme. "Takipçisi olacağız"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Torunoğulları, Sidiki Cherif'in maçta değerlendiremediği pozisyonlarla ilgili şunları aktardı:

"Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun gerekeni yapacaktır. Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız."

Torunoğulları, mücadelenin ilk yarısında sakatlanın İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun yarın MR'ının çekileceğini, doktorlardan henüz oyuncunun durumuyla ilgili bilgi gelmediğini de sözlerine ekledi.