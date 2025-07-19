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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihe geçecek transfer çalımı: Hakan Çalhanoğlu!

Yaz transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'den gece yarısı Hakan Çalhanoğlu atağı geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihe geçecek transfer çalımı: Hakan Çalhanoğlu!

Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise mutlak başarı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor.

Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'le dönemi açan sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde de sona yaklaşmıştı.

Hücum hattına yapacağı takviyeler merak edilen Fenerbahçe'den gece yarısı bombası geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 'nu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihe geçecek transfer çalımı: Hakan Çalhanoğlu! - 1

HAKAN SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerin hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye dönme konusunda sıcak olduğu kaydedildi.

KOÇ - MOURINHO GÖRÜŞMESİ

Başkanı Ali Koç'un transfer için yoğun çaba sarf ettiği aktarılırken, sarı-lacivertli kulübün başkanının teknik direktör Jose Mourinho ile de 'nun takımdaki rolüyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ali Koç - Jose Mourinho görüşmesinin ardından Portekizli çalıştırıcının da Çalhanoğlu'na onay verdiği yazıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihe geçecek transfer çalımı: Hakan Çalhanoğlu! - 2

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Son şampiyon da transferi için Inter'e teklifte bulunmuştu.

Sarı-kırmızılılar, Inter kaptanı Lautaro Martinez ve kulüp başkanı Marotta ile arası bozulan Çalhanoğlu için girişimlerde bulunmuş ancak Osimhen transferine odaklanılması nedeniyle olumlu sonuç alamamıştı.

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi."

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