Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada yeniden karşı karşıya geldi.

Peş peşe gelen açıklamalarda Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler ve TFF hakkında yaptığı açıklamanın ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



PARADOKS: “Görünüşte” doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.



ÖRNEK:



3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”



14 Aralık 2023:

Soru: "TFF'den memnun musunuz?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

