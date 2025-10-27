NTV.COM.TR

Fenerbahçe'den Gaziantep FK karşısında dev seri: Üst üste 10 maç!

Fenerbahçe; Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, rakibini üst üste 10. kez yenmeyi başardı.

Trendyol 'in 11. haftasında , konuk olduğu Gaziantep FK'yı Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın 2'şer golüyle 4-0 yendi.

Tedesco'nun öğrencileri ligde puanını 22'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bu maçta da devam ederken, son yıllarda elde ettiği galibiyet serisini bugün 10 maça çıkardı.

Fenerbahçe, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

