NTV.COM.TR

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası: Edson Alvarez transferi bitti gibi!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Benfica maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Edson Alvarez gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası: Edson Alvarez transferi bitti gibi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan 'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene transferlerini bekleyen sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesi için de sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

BİTİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, transferi bitirmek üzere...

Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig ekibi West Ham ile görüşmelerini bir ileri düzeye taşıdığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası: Edson Alvarez transferi bitti gibi! - 1

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

'nin İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde anlaşma zeminine çok yakın olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca 27 yaşındaki futbolcuyla da her konuda anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası: Edson Alvarez transferi bitti gibi! - 2

PERFORMANSI

West Ham'a 2023 yazında 38 milyon euro bonservis bedeliyle olan Meksikalı futbolcu, İngilzi ekibinde çıktığı 73 maçta 2 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...