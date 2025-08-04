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Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu bombası: Uçak kalktı, anlaşmaya varıldı, Galatasaray'ın alacağı pay belli oldu!

Transferin hareketli ekibi Fenerbahçe, gece yarısı Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu bombası: Uçak kalktı, anlaşmaya varıldı, Galatasaray'ın alacağı pay belli oldu!

Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz döneminin hareketli ekibi olan sarı-lacivertliler; Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle isteği olan sol kanat transferi için ise gece yarısı büyük bir adım atıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda 'ın eski yıldızı ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu bombası: Uçak kalktı, anlaşmaya varıldı, Galatasaray'ın alacağı pay belli oldu! - 1

UÇAK KALKTI, EL SIKIŞILDI

Sarı-lacivertli kurmayların dün akşam saatlerinde uçakla Portekiz'e gittiği ve milli futbolcuyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Benfica ile pazarlıklarını sürdüren 'nin 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeline transferi bitirmesi bekleniyor.

Öte yandan temsilcisi de görüşmelere katılan Aktürkoğlu'nun ise yıllık 5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu bombası: Uçak kalktı, anlaşmaya varıldı, Galatasaray'ın alacağı pay belli oldu! - 2

GALATASARAY'IN ALACAĞI PAY

'nin 'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde , transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.

25 milyon euro'ya gerçekleşirse sarı-kırmızılıların kasasına 1.3 milyon euro girecek.

PERFORMANSI

Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

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